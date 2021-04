Öffnungen: Rendi-Wagner vs Doskozil

Die Fronten sind klar verteilt: SPÖ-Bundesparteichefin Rendi-Wagner sagte im ZIB2 Interview die Öffnungen im Burgenland kommen zu früh. Sie verwies auf die Zahl der belegten Intensivbetten im Burgenland. Es gebe hier einen „historischen Höchststand“. Eine Frage werde nur Landeshauptmann Doskozil zu beantworten haben: „Kann er allen Burgenländerinnen und Burgenländern in den nächsten Wochen und Monaten eine sichere intensivmedizinische Versorgung, wenn sie sie benötigen, auch garantieren?“, so Rendi-Wagner – mehr dazu in news.ORF.at.

Fürst: Langwierige und gut überlegte Entscheidung

SPÖ-Landesgeschäftsführer Roland Fürst verteidigte hingegen am Samstag in einer Aussendung die Öffnungsschritte des Burgenlandes. Es sei eine „sehr langwierige und gut überlegte“ Entscheidung gewesen. Letztlich gehe es um die Interessen der Menschen, die eine aktive politische Entscheidung notwendig machen, so Fürst, der auf eine breite Akzeptanz im Burgenland und viele positive Rückmeldungen aus anderen Bundesländern verwies.

Fürst erwähnte in seiner Aussendung den Namen der SPÖ-Bundesparteivorsitzenden Rendi-Wagner zwar nicht, stellte aber klar, dass der Schutz der Gesundheit der Bevölkerung im Burgenland an erster Stelle stehe. Dieser werde nicht leichtfertig aufs Spiel gesetzt. „Alle Vorwürfe in diese Richtung sind völlig absurd und zeugen von einem verengten Verständnis von politischer Verantwortung. Nur wer politisch handelt, übernimmt Verantwortung: „Denn wer übernimmt eigentlich die Verantwortung für die massiven psychischen, physischen, sozialen und finanziellen Probleme, die jetzt schon eskalieren und deren Folgeschäden?“, so Fürst.

ÖVP: „Ständige öffentliche Streitereien“

ÖVP-Gesundheitssprecherin Gaby Schwarz bezeichnete die unterschiedlichen Standpunkte der Bundes- und Landes-SPÖ in einer Aussendung als „ständige, öffentlich ausgetragene Streitereien“. Im Sinne der Pandemiebekämpfung müsse Rendi-Wagner „endlich für Ordnung und eine einheitliche Linie in ihrer Partei sorgen“, so Schwarz.