Bibliotheken: Videos statt „Langer Nacht“

Lesungen, Konzerte und Kulinarik boten die ersten Langen Nächte in den Bibliotheken den Leserinnen und Lesern. Doch die Büchereien müssen an diesem Wochenende noch geschlossen bleiben, sagt Silke Rois, Vorsitzende des Landesverbandes der Bibliotheken Burgenland. Es sei sehr bedauerlich, dass in den öffentlichen Bibliotheken bereits ein Jahr lang de facto keine Veranstaltungen stattfinden konnten. Gerade die „Lange Nacht der Bibliotheken“ sei in den Jahren 2018 und 2019 eine „erfolgreiche Aktion“ gewesen. In diesen Jahren konnten jeweils rund 1.000 Besucherinnen und Besucher gezählt werden, so Rois.

„Bücherei einmal anders betrachten“

Der Landesverband der Bibliotheken regte die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dazu an mit Videobeiträgen ihre Büchereien vorzustellen. Ab 19.00 Uhr werden die Beiträge auf Sozialen Medien und auf der Seite des Landesverbandes online gestellt. „Was wir seitens der Büchereien, die sich an dieser Aktion beteiligt haben, schon auch so als Feedback wahrgenommen haben, ist, dass es einmal ganz spannend war, die eigene Bücherei vielleicht auch aus anderen Perspektiven zu betrachten oder sich einmal in anderer Art und Weise damit auseinander zu setzen. So sind kleine Videosequenzen entstanden, die die Büchereien natürlich auch bei anderen Gelegenheiten nutzen können“, so Rois.

ORF

240 ehrenamtliche und acht hauptamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter arbeiten in den 64 Mitgliedsbibliotheken. Sie hoffen darauf, dass 2022 die „Lange Nacht der Bibliotheken“ wieder im echten Leben stattfinden kann.