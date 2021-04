Weiter 26 CoV-Patienten auf Intensivstationen

Seit dem Vortag wurden 43 Neuinfektionen und zwei Todesfälle gemeldet. Eine 65-jährige Frau und ein 74-jähriger Mann aus dem Bezirk Oberwart starben mit oder an Covid-19.

Die Zahl der aktiven Fälle war am Freitag weiter rückläufig. Weil seit Donnerstag 101 Personen neu genesen sind, sank die Zahl der aktuell Erkrankten um 60 auf 866. Die Sieben-Tages-Inzidenz war mit 207,7 in Eisenstadt am höchsten. Danach folgen die Bezirke Oberwart (177,78), Jennersdorf (152,94), Güssing (124) und Eisenstadt-Umgebung (106,82).