Brand in Bernstein: Ehestreit war eskaliert

Die Ehefrau war nach einem Streit, bei dem sie vom 63-Jährigen verletzt worden war, zu den Nachbarn geflüchtet und hatte die Polizei verständigt, teilte diese am Freitag gegenüber der APA mit – mehr dazu in Brand in Wohnhaus in Bernstein.

Joschi Dancsecs

Der 63-Jährige dürfte den Brand gegen 7.30 Uhr selbst gelegt haben, nachdem seine Frau zu den Nachbarn gelaufen war. Beim Eintreffen der Feuerwehr fand diese ihn bereits bewusstlos vor. Er wurde mit einer Rauchgasvergiftung zunächst ins Krankenhaus Oberwart gebracht, aufgrund seines psychischen Zustands in weiterer Folge jedoch nach Graz transportiert. Der Mann wurde wegen des Verdachts der Brandstiftung und der Körperverletzung angezeigt.