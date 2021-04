Landtag: Wirtschaftspaket und Gesundheit

Für weiteren Diskussionsstoff sorgen der Abschlussbericht zum Untersuchungsausschuss, sowie der Minderheitsbericht der Opposition dazu. Anfang März kündigte die Regierungspartei SPÖ den Plan eines 100 Millionen Euro Investitionspaketes an. Am Donnerstag gibt es einen Antrag dazu. SPÖ-Klubobmann Robert Hergovich sprach von einem „Kraftpaket für Wachstum und Beschäftigung“ in der Covid-19-Krise. „Es sieht vor, dass es Förderungen für Unternehmen gibt, insbesondere für Klein- und Mittelbetriebe, aber auch Qualifikationsmaßnahmen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer – und ganz große Investitionen für die regionale, heimische Wirtschaft“, so Hergovich.

ÖVP kritisiert Gesundheitspolitik

Die ÖVP kritisiert in einer von ihr beantragten aktuellen Stunde die Gesundheitspolitik der SPÖ im Burgenland. Die sei weder im Spitalsbereich, noch beim CoV-Management „stabil“. „Das spüren wir in vielen Bereichen und das werden in Zukunft die Burgenländerinnen und Burgenländer beim Gesundheitssystem spüren“, sagte ÖVP-Klubobmann Markus Ulram. Die SPÖ replizierte: man investiere in den Gesundheitsbereich.

SPÖ fordert Untersuchungskommission für Geschädigte

In einem Dringlichkeitsantrag fordert die SPÖ nach dem Commerzialbank-Untersuchungsausschuss die Einsetzung einer Untersuchungskommission im Bund und Geld vom Bund für Geschädigte. Der designierte ÖVP-Obmann Christian Sagartz spricht sich dafür aus, dass das Land keine Revisionsbefugnisse für Erwerbs- und Kreditgenossenschaften mehr übernimmt – außer mit Beschluss des Landtages.

Der Verfahrensrichters entlastete in seinem Bericht das Land, die Opposition hingegen sah eine Mitverantwortung des Landes am Banken-Skandal. Der Landtag diskutiert am Donnerstag beide Berichte. Regina Petrik, Klubobfrau der Grünen, sieht im roten Dringlichkeitsantrag ein „Ablenkungsmanöver“ von Fehlern des Landes. „Wesentlich ist, dass wir uns im Landtag die Frage stellen, wo sind die Fehler, die wir sehen müssen, damit das in Zukunft nicht mehr passiert“, so Petrik.

Themen: Bodenschutz und „Öffnung der Gastronomie“

Die Grünen setzen sich weiter gegen Bodenversiegelungen ein, sie wollen einen „Masterplan Bodenschutz“ so der Grüne-Abgeordneter Wolfgang Spitzmüller. Die Freiheitlichen beantragen eine „sofortige Öffnung der Gastronomie“ und finanzielle Entschädigung der Gastwirte in der Covid-19-Krise, so Klubchef Johann Tschürtz.