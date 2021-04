Sechs Burgenländer schon fix für Olympia

Ein Jahr später als ursprünglich geplant werden die Olympischen Sommerspiele in 100 Tagen in Tokio eröffnet. Bisher sind 40 österreichische Sportlerinnen und Sportler fix für Olympia qualifiziert. Zum ersten Mal bei den olympischen Spielen sind die 18-jährige Schwimmerin Lena Grabowski aus Parndorf und Bahnradfahrer Andreas Müller vom RSC Südburgenland. Erfahrung mit den Spielen haben hingegen Tanja Frank und Thomas Zajac. Die beiden holten bereits Bronze in Rio de Janeiro vor fünf Jahren geholt. In Japan segeln beide mit neuen Partnerinnen, Thomas Zajac mit der Neusiedlerin Barbara Matz und Tanja Frank mit Lorena Abicht.

Noch Chancen für Weinbauer, Wraber und Zechmeister

Chancen auf eine Teilnahme haben die Dressurreiterin Belinda Weinbauer aus Sieggraben und der Badmintonspieler der ASKÖ Neudörfl, Luka Wraber: Beide können sich noch ein Olympia-Ticket holen. Eine kleine Chance auf einen Olympia-Startplatz hat auch noch der Sportschütze Richard Zechmeister. Der Eisenstädter kämpft bei der Europameisterschaft im Mai in Kroatien noch um einen offenen Startplatz in den Bewerben mit der Luftpistole.

Österreichs Athletinnen und Athleten sollen noch im Mai geimpft werden, damit einer Teilnahme nichts im Weg steht. Nordkorea sagte die Teilnahme bereits ab. Japans Bevölkerung steht der Austragung der Spiele angesichts steigender Infektionszahlen skeptisch gegenüber, Fans aus dem Ausland sind nicht zugelassen.