Entscheidung über Lockdown im Burgenland

Ob die Geschäfte im Burgenland ab Montag wieder öffnen, ist bislang noch unklar, ebenso, wie es in den Schulen weitergehen wird. Den ganzen Tag über wurde am Dienstag in Eisenstadt beraten, ob man mit Wien und Niederösterreich mitziehen wird, oder ob man einen eigenständigen Weg gehen wird.

Mittwochvormittag präsentiert Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) jedenfalls das weitere Vorgehen – mit dabei sind auch der burgenländische Wirtschaftskammerpräsident Peter Nemeth, der schon seit längerem eine Öffnung der Betriebe fordert, der Umweltmediziner Hans-Peter Hutter sowie Hubert Eisl, Geschäftsführer der KRAGES, der burgenländischen Krankenanstaltengesellschaft.

Pressekonferenz um 11.00 Uhr im Livestream

Klar dürfte schon jetzt sein, dass noch mehr Coronavirus-Tests kommen sollen. Im Burgenland verwies man auf sinkende Neuinfektionen seit Beginn des Osterlockdowns, die Lage in den Intensivstationen ist allerdings weiter angespannt. Die Pressekonferenz, in der das weitere Vorgehen präsentiert werden soll, ist für 11.00 Uhr angekündigt und wird via Livestream übertragen.