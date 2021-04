Melanie Balaskovics ab sofort Caritas-Chefin

Die Caritas ist eine Organisation der katholischen Kirche. Dazu gehören Pflegedienste, Flüchtlingsbetreuung und allgemein Hilfe in Not- und Krisensituationen. Im Burgenland hat die Caritas 600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter – und mit Melanie Balaskovics nun eine neue Chefin. Sie übernimmt die Leitung in einer durch das Coronavirus geprägten Zeit. Die Nothilfeberatungen steigen. „Gerade durch die CoV-Pandemie zeigt sich die Notwendigkeit ganz kräftig im Sozialbereich anzupacken“, so Balaskovics.

ORF

Arbeit an Zukunftsplan

Die Caritas arbeitet an einem Zukunftsplan. Es geht um Neuorientierung. „Die Felder, die wir bearbeiten, müssen einfach neu gedacht werden“, sagte Balaskovics. Auch Diözesanbischof Ägidius Zsifkovics meinte, es gäbe gesellschaftliche Veränderungen, mit denen die Caritas mithalten muss. Balaskovics wurde ernannt und folgt der 61-jährigen Edith Pinter als Caritas Direktorin – sie war elf Jahre in dieser Funktion.