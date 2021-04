66 Neuinfektionen, 21 Intensivpatienten

Eine 81-jährige Frau aus dem Bezirk Oberpullendorf und ein 77-jähriger Mann aus dem Bezirk Güssing starben mit oder an Covid-19. Insgesamt werden in den burgenländischen Krankenhäusern derzeit 85 an Covid-19 erkrankte Patientinnen und Patienten isoliert behandelt. Die Zahl der aktuell infizierten Personen sinkt im Burgenland um 37 auf 1.001. 1.875 Menschen befinden sich in behördlich angeordneter, häuslicher Quarantäne.

BITZ: 15 positive Schnelltest-Ergebnisse

In den sieben Burgenländischen Impf- und Testzentren (BITZ) wurden bisher 397.750 kostenlose Antigen-Schnelltestung auf SARS-CoV-2 durchgeführt. Am Montag erhielten 15 Personen ein positives Testergebnis, das nun durch einen PCR-Test bestätigt werden muss.

51.333 Geimpfte

Die Covid-19-Schutzimpfung erhielten laut dem Koordinationsstab Coronavirus bisher 51.333 Personen über das Land Burgenland, davon bekamen 20.406 Personen bereits die zweite Impfdosis. Insgesamt wurden also 71.739 Impfdosen verimpft.