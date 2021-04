Vier Schüler positiv getestet

Vergangene Woche wurden rund 35.000 Testkits in Verteilung gebracht, um die Schüler vor Rückkehr in die Klasse auf Covid-19 zu testen. Damit die rund 7.500 Schülerinnen und Schüler aus Abschlussklassen trotz Lockdowns am Montag wieder in den Präsenzunterricht kommen können, hatten sie bereits am vergangenen Freitag die Möglichkeit zum Gurgeltest.

4.026 von 7.500 machten Test

Insgesamt 4.026 nutzten diese Gelegenheit auch. Die Laborauswertung brachte vier positive Coronavirus-Fälle zutage. Sie wurden von den zuständigen Gesundheitsbehörden informiert und in häusliche Quarantäne geschickt.