Chronik

Raserin mit 138km/h in 70er-Zone gestoppt

In Parndorf hat die Polizei am Sonntagabend auf der B10 eine Raserin aus Bruck dem Bezirk Bruck an der Leitha gestoppt: Die Autofahrerin war mit 138 km/h unterwegs, obwohl es eine Beschränkung von 70 km/h gab.