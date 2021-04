Kultur

Volksbefragung: Burg oder KUZ

Im Bezirk Güssing steht eine Volksbefragung an. Im Mittelpunkt stehen dabei die Güssinger Burg und das örtliche KUZ. Das Land will eines der beiden Objekte zu einem modernen und zeigemäßen Kulturzentrum ausbauen. In welches der beiden Objekte Millionen investiert werden sollen, wird die Bevölkerung bei einer bezirksweiten Volksbefragung am 27. Juni entscheiden.