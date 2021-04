Bewegung gegen Krebs

In Österreich erkranken jährlich etwa 40.000 Menschen an Krebs. Neue Studien besagen, dass Bewegung zur Krebsvorsorge beitragen kann, so die Geschäftsführerin der Krebshilfe Burgenland Andrea Konrath. „Es gibt zum Beispiel Studien zum Thema Brustkrebs, die belegen, dass das Risiko zu erkranken, durch Bewegung um 25 Prozent reduziert werden kann. Regelmäßige körperliche Aktivität kann auch Darmkrebs um 25 Prozent reduzieren“, sagte Konrath.

Jeder Kilometer zählt und hilft

Unter dem Motto „Mocht´s Kilometer fia uns“ ruft die Krebshilfe Burgenland alle Menschen dazu auf, pro bewegtem Kilometer einen Euro zu spenden. Spazieren, Nordic Walking, Laufen, Radfahren – alle Bewegungsarten zählen. „Unser Ziel sind 30.000 Kilometer. Wir möchten damit Betreuungsstunden für Krebspatienten finanziert bekommen. Das wären 30.000 Euro – das sind Betreuungsstunden für 500 Krebspatienten“, so Konrath.

Spenden durch Bewegungsinitiative

Die Krebshilfe Burgenland betreut ihre Klienten kostenlos. Jährlich sind das etwa 1.300 Patientinnen und Patienten. Coronavirus-bedingt mussten aber sämtliche Benefizveranstaltungen für die Krebshilfe Burgenland abgesagt werden. Mit der Bewegungsinitiative sollen nun wieder Spenden lukriert werden. Die Aktion der Krebshilfe Burgenland „Mocht´s Kilometa fia uns“ dauert vom 25. April bis 2. Mai. Als Dankeschön für die Spende der bewegten Kilometer verlost die Krebshilfe Burgenland unter allen Spenden – die unter Angabe von Name, Adresse und Kennwort „Bewegung“ auf dem Konto eingehen drei Hauptpreise – unter anderem ein Thermenwochenende.

Zwischen dem 40. und dem 70. Lebensjahr ist Krebs – noch vor dem Herzinfarkt – die Todesursache Nummer eins. Zu den häufigsten Krebserkrankungen zählen Brustkrebs, Darmkrebs, Lungenkrebs und Prostatakrebs. Rund ein Drittel dieser Krebserkrankungen wird durch einen ungesunden Lebensstil – vor allem Fettsucht, körperliche Inaktivität und Rauchen – verursacht.