Stinatz: Seniorenwohnungen geplant

An der Hauptstraße 89 soll das Bauprojekt speziell für Senioren verwirklicht werden – also unweit vom Hauptplatz. Derzeit befindet sich dort noch ein altes Haus, das schon demnächst abgerissen werden soll – den Abbruchbescheid gibt es bereits. An der Stelle dieses Hauses wird die Oberwarter Siedlungsgenossenschaft ein Haus mit zehn Seniorenwohnungen bauen – plus Gemeinschaftsraum für alle Bewohner – betreiben wird die Einrichtung die Volkshilfe.

Das Projekt sei sehr positiv für die Gemeinde, und es sei insbesondere für die ältere Generation wichtig, im eigenen Ort alt zu werden, so Bürgermeister Andreas Grandits (ÖVP). Schon im Sommer soll mit dem Bau begonnen werden der in Summe rund 1,3 Millionen Euro kosten wird. Im Sommer des nächsten Jahres sollten die ersten Seniorinnen und Senioren einziehen können.