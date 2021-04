Neusiedler See: Gänsenachwuchs unterwegs

Auf den Zufahrtsstraßen zum Neusiedler See heißt es derzeit langsam fahren, denn die – vor allem – Graugänsefamilien mit ihren Gösseln sind derzeit in Scharen unterwegs auf der Suche nach Futter und auch für den ersten Schwimmunterricht.

Die jungen Gänse unterwegs auf Futtersuche und auf dem Wasser

Die Graugans ist eine Art in der Gattung Feldgänse in der Familie der Entenvögel. Die Graugans gehört zu den häufigsten Wasservögeln. Graugänse sind neben den Schwanengänsen die wilden Vorfahren der domestizierten Hausgans. Am Neusiedler See brüten jährlich etwa 500 Grauganspaare. Innerhalb der bis zu 40.000 bis 50.000 Gänse zählenden Wintergansbestände des Neusiedler-See-Gebietes ist der Anteil der Graugans umso kleiner je niedriger die Temperaturen liegen. Nach dem Schlüpfen suchen die Gänse mit ihren Jungen die angrenzenden Wiesen entlang des Neusiedler Sees, oder die Lacken des Seewinkels zur Nahrungsuche auf.