Präsidiale diskutiert CoV-Schutzmaßnahmen

Im Landtag muss die Maske nur am Weg zum eigenen Sitzplatz getragen werden, dort kann sie abgenommen werden. Ob es so bleibt, werde diskutiert, erklärte der Sprecher von Landtagspräsidentin Verena Dunst (SPÖ). FPÖ-Chef Alexander Petschnig – seine Partei debattiert auf Bundesebene heftig über die Maskenpflicht – hält die aktuelle Regelung für in Ordnung und verwies auf die angebrachten Plexiglaswände. Dahinter noch eine Maske zu tragen, hält er nicht für notwendig.

Schon bei der letzten Sitzung führten die Abgeordneten im Vorfeld einen Coronavirus-Test in Eigenverantwortung durch, so der Sprecher von Dunst. Ob der Landtag wieder mit halber Mannschaft oder in Vollbesetzung zusammentrifft, werde noch besprochen, es ist aber wohl von der halben Besetzung auszugehen. Mit dabei sein wird laut dem LH-Büro wieder Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) – das erste Mal seit seiner Operation am Kehlkopf im Jänner.