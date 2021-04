Neuer Höchstwert mit 26 Intensivpatienten

Ein 64-jähriger Mann aus dem Bezirk Oberwart ist mit Covid-19 verstorben. Damit steigt die Zahl der offiziellen Coronavirus-Todesfälle auf 296. In den burgenländischen Krankenhäusern werden derzeit insgesamt 92 an Covid-19 Erkrankte Personen isoliert behandelt. Die Zahl der aktuell mit dem Coronavirus infizierten Personen sinkt auf 1.154 – um 46 Personen weniger als am Donnerstag. 2.312 Personen befinden sich in behördlich angeordneter, häuslicher Quarantäne.

BITZ: 14 positive Testergebnisse

In den sieben Burgenländischen Impf- und Testzentren (BITZ) wurden bisher 377.425 kostenlose Antigen-Schnelltestung auf SARS-CoV-2 durchgeführt. Am Donnerstag erhielten 14 Personen ein positives Testergebnis, das nun durch einen PCR-Test bestätigt werden muss.

Bisher 45.238 Menschen geimpft

Die Covid-19-Schutzimpfung erhielten laut dem Koordinationsstab Coronavirus bisher 45.238 Menschen über das Land Burgenland, davon bekamen 16.482 Personen bereits die zweite Impfdosis. Insgesamt wurden also 61.720 Impfdosen verimpft.