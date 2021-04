Kärntner Förderpreis für Peter Wagner

Wagners Produktion trägt den Titel „Wir kamen und sie brauchten uns“. Wagner reichte das Projekt in Zusammenarbeit mit dem Klagenfurter Ensemble ein. Es wird mit 70.000 Euro unterstützt. Die Gesamtfördersumme beträgt 200.000 Euro. Wagner sprach von einer persönlichen Bestätigung seines Schaffens: „Abgesehen, dass ich mich freue, ist das schon eine Bestätigung für mich persönlich als Autor und Regisseur, der auch schwierige Zeiten, was Akzeptanz und Anerkennung betrifft, hinter sich hat. Ich freue mich ganz einfach über diese Auszeichnung, sie ehrt mich, und ich werde versuchen, ihr voll und ganz mit einem hoffentlich hochinteressanten Projekt gerecht zu werden.“

ORF

Voraussichtlich im Spätsommer zu sehen

Die Jury konnte Peter Wagner jedenfalls mit einem vielschichtigen Konzept überzeugen, in dem er auf Texte international bekannter Kärntner Autorinnen und Autoren wie Ingeborg Bachmann, Peter Turrini oder Peter Handke zurückgreift und diese zu einem neuen Stück verdichtet. Die Hauptakteure sind, wie bereits in Wagners erstem Distanztheater „Bleibe mir vom Leibe“, Riesenfiguren, die in einen Dialog mit Darstellern und Musikern treten. Die Aufführungen von Wagners Theaterprojekt „Wir kamen und sie brauchten uns“ sind vorerst für den Spätsommer 2021 geplant, und zwar an fünf bis sechs unterschiedlichen Orten in Kärnten.