Tag der Roma: Kemeten errichtet Erinnerungsstätte

Ziel des gemeinsamen Projekts der Gemeinde und der Roma Volkshochschule Burgenland sei ein würdiger Gedenkort für das Schicksal der Kemeter Romnija und Roma. Die Erinnerungsstätte wird in der Nähe der ehemaligen Romasiedlung errichtet und in die „Geschichtsmeile“ der Gemeinde integriert werden. Wie in vielen anderen burgenländischen Ortschaften habe es auch in Kemeten vor dem Zweiten Weltkrieg eine Romasiedlung gegeben. Auch Kemeter Romnija und Roma wurden verschleppt und in Konzentrations-bzw. Arbeitslager gebracht. Nur wenige überlebten die Gräueltaten der Nationalsozialisten. Um ihrer zu gedenken, wird im Herbst 2021 in der Nähe der ehemaligen Siedlung die Erinnerungsstätte enthüllt. Am 17. September ist dazu auch eine Informationsveranstaltung für die Bevölkerung geplant.

ORF

Unverzichtbarer Bestandteil der burgenländischen Identität

„Die Roma können stolz auf ihre Kultur sein. Umgekehrt sind sie als Volksgruppe ein unverzichtbarer Bestandteil der burgenländischen Identität und tragen wesentlich zur kulturellen Vielfalt unseres Bundeslandes bei“, so Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ). Diverse Vereine rücken die Volksgruppe auch im Burgenland immer wieder in den Fokus, Veranstaltungen wie Roma-Bälle oder auch Konzerte von Roma-Bands sorgen dafür, dass das kulturelle Erbe der Roma im Burgenland am Leben gehalten wird. Der Welt-Roma-Tag findet seit 1990 jährlich am 8. April statt und erinnert unter anderem daran, dass den Roma der Zugang zu Wirtschaft, Politik und Kultur lange verwehrt war. Auch die Geschichte des Burgenlandes zeigt, wie schwer es die Roma hatten: von der Verfolgung unter dem NS-Regime bis hin zu dem Attentat in Oberwart am 4. Februar 1995, bei dem vier junge Roma ermordet wurden. Seitdem ist das öffentliche Bewusstsein für die Probleme der Minderheit gewachsen.

ORF

Stellung der Romnija und Roma weiter verbessern

„Wir sind aber noch nicht an unserem Ziel angekommen. Es bedarf einer gemeinsamen Anstrengung, die Lebens- und Erwerbssituation, aber auch die gesellschaftliche Stellung der burgenländischen Romnija und Roma weiter zu verbessern. In diesem Prozess geht es auch um symbolische Gesten. Der Bereich der wissenschaftlichen Forschung über die Volksgruppen ist dabei genauso relevant wie die kontinuierliche Förderung von arbeitsmarktpolitischen, bildungspolitischen und kulturellen Projekten der Volksgruppe.“ Aus diesem Grund seien zum 100-jährigen Jubiläum auch eigene Volksgruppen-Projekte in Planung. „Zum 100-jährigen Jubiläum des Burgenlandes sollte eine gleichberechtigte Teilhabe am gesellschaftlichen Leben für alle Romnija und Roma keine Frage mehr sein", so Doskozil.

Symbole des Erinnerns

„Auch weiterhin müssen wir uns die Diskriminierung dieser Volksgruppe immer wieder ins Gedächtnis rufen, denn Toleranz und Menschlichkeit sollen im Vordergrund stehen, um im Burgenland ein friedvolles und aufgeschlossenes Miteinander zu ermöglichen“, so der Landeshauptmann. Immer mehr Gemeinden, vor allem aber auch die Zivilgesellschaft, werden sich ihrer regionalen Geschichte und Verantwortung bewusst. Mittlerweile ist es selbstverständlich, dass auf Denkmälern zur Nazizeit auch der Opfer unter den Roma und Sinti gedacht wird. „Diese Symbole des Erinnerns sind wichtig“, bekräftigt Doskozil.

ORF

Demokratie und friedliches Leben miteinander hochhalten

Auch Landtagspräsidentin Verena Dunst und der Zweite Landtagspräsident Georg Rosner heben die Bedeutung der Roma für das Land hervor. „Das Burgenland hat eine große Roma-Gemeinschaft, die fester Bestandteil unseres Bundeslandes ist. Seit 1993 ist der Volksgruppenstatus der Roma in Österreich gesetzlich verankert. Leider wurde die Volksgruppe immer wieder mit Diskriminierung und Vertreibung konfrontiert“, so Dunst: „Am internationalen Tag der Roma gilt es, der Vergangenheit zu gedenken und die Demokratie sowie das friedliche Leben miteinander hochzuhalten."

Volksgruppenförderung verdoppelt

„Seit Jahrzehnten ist die Volksgruppe der Roma und Sinti ein fester Bestandteil der burgenländischen Identität. Darauf können wir stolz sein. Umso wichtiger ist es jetzt, dass die Politik weiter für die Stärkung und Integration der Volksgruppe in der Gesellschaft einsteht. Mit der Verdoppelung der Volksgruppenförderung geht die Bundesregierung einen wichtigen Schritt in diese Richtung", so Rosner – mehr dazu in Regierung verdoppelt Volksgruppenförderung.