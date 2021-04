Trotz CoV: Surf-Opening im kleinen Rahmen

Auf Partys bis spät in die Nacht muss auch heuer verzichtet werden. Die Vorbereitungen laufen aber bereits auf Hochtouren. Nach einem Jahr Pause soll das Surf Opening wieder am Neusiedler See stattfinden, heuer das erste Mal ohne Zuseher. In den besten Zeiten kamen über 100.000 Gäste an zwei Wochenenden zum Surf Opening, damals noch in Podersdorf. Im heurigen Jahr soll nur der sportliche Teil an einem einzigen Wochenende durchgeführt werden.

Martin Reiter Photography

Im Teilnehmerfeld befinden sich wie auch in den vergangenen Jahren einige Topstars. „Neben dem Windsurf-Freestyle-Contest wird es auch einen Tow-In-Bewerb geben. Da werden die Rider von einem Jetski über die Heckwelle von einem Motorboot gezogen und können so auch im flachen Wasser und auch ohne Wind ihre spektakulären Moves zeigen“, so Veranstalter Georg Kloibhofer.

Werbung für die Region

Finanzielle Unterstützung gibt es heuer erstmals vom Sportreferat des Landes. Mit spektakulären Bildern, die auch per Livestream zu sehen sein werden, will man zumindest nach dem Event Werbung für den Sport und auch für die Region machen. „Damit zeigt die Region Neusiedler See wieder einmal auf, wie wichtig das Windsurfen für die Region ist und welchen Stellenwert der Neusiedler See in der Surfszene hat“, so Kloibhofer. Die Surfbewerbe werden im Rahmen der European Pro Tour ausgetragen und zählen somit zum Bereich des Spitzensports. Von 22. bis 25. April wird die Surf-Elite am Neusiedler See erwartet.