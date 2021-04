Digitaler Besuch von Ministerin Schramböck

Thema des digitalen Besuchs war die „Heimische Wirtschaft in der Corona-Krise“. Auch wenn der Lockdown die Ostregion derzeit noch hart treffe, gebe es Hoffnung auf Wirtschaftswachstum in den kommenden Monaten, so Schramböck. Als Unterstützung für die Betriebe sei heute die Verlängerung des Ausfallsbonus auf April beschlossen worden und die Aufstockung der Notstandshilfe werde bis Ende Juni verlängert, so Schramböck.

„Volkspartei Live“ ist ein digitales Gesprächsformat der ÖVP Burgenland, bei dem sowohl Parteimitglieder, Funktionäre, als auch interessierte Gäste teilnehmen können. In den vergangenen Wochen waren Außenminister Alexander Schallenberg, Innenminister Karl Nehammer, Landwirtschaftsministerin Elisabeth Köstinger und Arbeitsminister Martin Kocher zu Gast.