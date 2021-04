Spektakuläre Frostberegnung in Obstgärten

Der April sorgt in diesen Tagen für Frostnächte im ganzen Land. Die Minustemperaturen bedrohen die Blüten der Obstbäume. Die Obstbauern und Obstbäuerinnen versuchen daher mit aufwändiger Frostberegnung, die kälte-empfindlichen Blüten schützen.

Als Frostschutzberegnung bezeichnet man das gezielte Besprühen von Nutzpflanzen im Obst-, Wein- und Gemüsebau. Am Dienstag wurde mit dieser Methode etwa in Bad Sauerbrunn (Bezirk Mattersburg) oder Wallern (Bezirk Neusiedl am See) versucht, die Blüten einzueisen. Beim Bio-Pusztahof in Wallern wird dadurch etwa die Kiwi-Ernte gerettet. Es entstehen dabei eindrucksvolle Eiskunstwerke, auf die die Obstbauern allerdings lieber verzichten würden.