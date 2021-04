Ein Todesfall, 103 Neuinfektionen

Ein 81-jähriger Mann aus dem Bezirk Neusiedl ist im Zusammenhang mit Covid-19 verstorben. Damit ist die Zahl der CoV-Todesfälle auf 290 gestiegen. In den burgenländischen Krankenhäusern werden derzeit insgesamt 82 an Covid-19 erkrankte Personen isoliert behandelt. Aktuell gibt es im Burgenland offiziell 1.283 Infizierte, das sind um acht weniger als am Dienstag. 2.472 Menschen sind derzeit in behördlich angeordneter, häuslicher Quarantäne. Das ist ein Rückgang um 326.

BITZ: 20 positive Schnelltests

In den sieben Burgenländischen Impf- und Testzentren (BITZ) wurden bisher 367.126 kostenlose Antigen-Schnelltestung auf SARS-CoV-2 durchgeführt. Am Dienstag erhielten 20 Personen ein positives Testergebnis, das nun durch einen PCR-Test bestätigt werden muss.

40.459 Geimpfte

Die Covid-19-Schutzimpfung erhielten laut dem Koordinationsstab Coronavirus bisher 40.459 Personen über das Land Burgenland, davon bekamen 16.271 Personen bereits die zweite Impfdosis. Insgesamt wurden also 56.730 Impfdosen verimpft.