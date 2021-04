Zigarette löste Brand in Oberpullendorf aus

Das Feuer brach nach Angaben der Landespolizeidirektion Burgenland am Balkon einer Zweizimmerwohnung aus und breitete sich über die Balkontüre ins Wohnzimmer aus. Die Wohnung wurde dadurch stark beschädigt, eine genaue Schadenssumme stand am Dienstag noch nicht fest. Leichte Spuren hinterlässt das Feuer auch im mittlerweile rauchfreien Stiegenhaus.

Der Brand in dem achtstöckigen Gebäude hatte am Montag sechs Feuerwehren mit rund 120 Mitgliedern gefordert. Einige Personen wurden mit einer Drehleiter evakuiert. Verletzt wurde niemand – mehr dazu in Brand im Hochhaus in Oberpullendorf.