Kälte und Schnee: Wintereinbruch im Frühling

Der April zeigt was er kann. Nach den ersten Sommertagen bereits im März, gibt es jetzt im April Winter. Im Südburgenland hat es mehrere Zentimeter geschneit. Im Bezirk Güssing waren viele Gärten verschneit, Ostereier und -hasen, Liegestühle und Hängematten bekamen Schneehauben.

Am Dienstag liegen die Höchstwerte zwischen nur vier und acht Grad. Auch am Mittwoch und Donnerstag wird es kalt, Regen-, Schnee-, oder Graupelschauer sind möglich, aber auch Sonnenschein – also richtiges Aprilwetter.

Am Freitag steigen die Temperaturen auf zwölf bis 17 Grad. Am Samstag sind dann sogar wieder bis zu 20 Grad möglich – mehr dazu in: Wetterprognose für das Burgenland.