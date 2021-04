Trotz Commerzialbank-Verluste: Schwimmbad wird saniert

Das Schwimmbad Schattendorf wurde Mitte der 1970iger Jahre errichtet. Bis zum Sommer hätte es generalsaniert werden sollen. Daraus wird vorerst nichts. Wegen der Verluste der Gemeinde – ausgelöst durch die Commerzialbank-Pleite – werden vorerst nur dringend anstehende Sanierungen durchgeführt.

„Planmäßig ist es so, dass wir in den nächsten drei bis vier Jahren das Bad sanieren und renovieren. Die heurige Maßnahme ist die erste Maßnahme, wo wir die Technik, die Chlorierung und die Hygiene komplett neu machen. Das nächste Jahr, 2023 und 2024 werden wir dann den Badebereich komplett neu machen“, so Bürgermeister Johann Lotter (SPÖ).

„Jugend wieder in das Bad bringen“

Die Wasserflächen werden in Zukunft etwas verkleinert, im Gegenzug sollen Plätze für Sport und Spiel entstehen. Vor allem Familien und Jugendliche möchte man laut Lotter durch das neue Konzept ansprechen. „Mit diesen Umbaumaßnahmen und dieser Sanierung wollen wir die Jugendlichen wieder zurück zum Bad bringen; mit attraktiven Aktionen, mit einem guten verkleinerten Bad, dass dem Charakter der Jugend widerspiegelt. Wir wollen die Jugendlichen aus Schattendorf und der Umgebung wieder in das Bad bringen“, so Lotter, der auch Jugendcamps nach Schattendorf bringen möchte.

Die Kosten für die Umgestaltung des Schwimmbandes sind mit etwa 1,2 Millionen Euro veranschlagt und werden laut Lotter über einen Kredit finanziert. Der Bürgermeister hofft, dass es von Seiten des Landes eine Förderung für die Generalsanierung gibt. Eine verbindliche Zusage hat er aber noch nicht.