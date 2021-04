67 Neuinfektionen und ein Todesfall

Im Zusammenhang mit Covid-19 starb ein 88 Jahre alter Mann aus dem Bezirk Mattersburg. Die Gesamtzahl der Todesfälle kletterte damit auf 289. 82 Erkrankte wurden in den Spitälern im Bundesland behandelt, 21 davon intensivmedizinisch. 40.459 Personen wurden geimpft, 16.271 erhielten bereits die zweite Dosis. Exakt 2.999 Menschen befanden sich in behördlich angeordneter, häuslicher Quarantäne.

Die Sieben-Tages-Inzidenz ist im Bezirk Oberwart laut dem Koordinationsstab Coronavirus erneut rückläufig gewesen. Ausgewiesen wurde ein Wert von 331. In Eisenstadt betrug die Inzidenz 235, im Bezirk Oberpullendorf 208, im Bezirk Neusiedl am See 198 und im Bezirk Jennersdorf 182. Im Bezirk Mattersburg lag der Wert bei 130, im Bezirk Eisenstadt-Umgebung bei 120, im Bezirk Güssing bei 112 und in der Freistadt Rust weiter bei 101.