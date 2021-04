Kühbauer ist 50: In der Ruhe liegt die Kraft

Didi Kühbauer ist ein Dauerbrenner im österreichischen Fußball: Sein Debüt in der Bundesliga feierte er in den 1980er-Jahren bei der Admira, danach wechselte er nach Wien-Hütteldorf zu Rapid. Nach zwei Auslandsstationen in Spanien bei Real Sociedad und dem VfL Wolfsburg in Deutschland wechselte Kühbauer zu seinem Heimatverein SV Mattersburg. Dort gelingt ihm unter anderem der Aufstieg in die Bundesliga. Für das Nationalteam spielte Kühbauer insgesamt 55 Mal, unter anderem bei der Weltmeisterschaft 1998 in Frankreich.

Didi Kühbauer gelang der Übergang vom Spieler zum Trainer fließend. Der Führungsspieler von einst ist mittlerweile 13 Jahre im Trainergeschäft. Unter anderem hat er die Admira, den WAC und St. Pölten trainiert. Seit Oktober 2018 trainiert Kühbauer den SK Rapid Wien.

„Was ich als 16-Jähriger dahergeschwafelt habe…“

„Fußball ist mein Leben. Deswegen freut es mich jeden Tag am Platz zu stehen und jeden Tag mit meinen Spielern zu kommunizieren“, so Kühbauer im Interview mit dem ORF Burgenland zum 50.Geburtstag. Bei ihm habe sich im Laufe der Zeit viel geändert was die Persönlichkeit betrifft. Früher galt Kühbauer als impulsiv, jetzt wirkt der 50-Jährige ruhiger. „Wenn ich mich zurückerinnere, was ich als 16-jähriger Spieler dahergeschwafelt habe. Natürlich ist mir das auch noch mit 30 oder 40 passiert. Aber es ist weniger geworden bzw. trage ich das Herz nicht mehr so auf der Zunge“, so Kühbauer.

Didi Kühbauer im Gespräch mit ORF-Burgenland-Redakteur Michael Guttmann

Erst am Freitag wurde bekannt, dass der Vertrag bei Rapid verlängert wird – mehr dazu in Kühbauer verlängert Vertrag mit Rapid. Wohnhaft ist Kühbauer mittlerweile in Wulkaprodersdorf (Bezirk Eisenstadt-Umgebung). „Komischerweise war es so: Als ich bei Mattersburg war, hab ich in Wien gelebt. Und jetzt wo ich in Wien arbeite, bin ich im Burgenland. Es war immer so, dass ich ins Burgenland heim will. Aber auch Wien ist eine super Stadt, man hat viele Möglichkeiten“, so Kühbauer.

Commerzialbank: „Unglaublich, was da passiert ist“

Zum plötzlichen Ende des SV Mattersburg im Sommer nach der Pleite der Commerzialbank sagt Kühbauer, dass er damit nicht gerechnet habe. „Es ist unglaublich, was da passiert ist. Das hat mich genauso getroffen wie viele andere“, so Kühbauer. Er selbst sei mittlerweile jedenfalls ruhiger geworden: „Ich bin nicht der große Um-die-Häuse-Zieher, ich will eher meine Ruhe haben und im Dorfleben bin ich nicht so dabei. Es ist gut so wie es ist“, so Kühbauer. Für die Zukunft wünscht sich der 50-Jährige Gesundheit für ihn und sein engstes Umfeld.