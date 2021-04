Basketball: Rocks gleichen im Burgenland-Duell aus

Das erste Spiel der Serie konnten überraschenderweise die Nord Dragonz aus Eisenstadt gewinnen. Am Samstag sorgten die Mattersburger Rocks dann für den Ausgleich in der Viertelfinalserie. Zur Halbzeit führten die Rocks in Eisenstadt bereits mit 14 Punkten. Am Ende wurde es noch einmal eng, Eisenstadt kam bis auf drei Punkte heran, verlor die Partie aber dennoch mit 75:81.

Zweites Viertel entscheidend

„Am Ende des zweiten Viertels haben wir einen guten Lauf gehabt. Leider haben wir im dritten und vierten Viertel nicht so gut gespielt. Aber am Ende zählt nur der Sieg. Wir sind glücklich“, so Mattersburg-Kapitän Corey Hallett. „Vielleicht haben wir das große Ziel zu sehr vor Augen gehabt und waren zu sehr gehemmt. Der Knackpunkt war das zweite Viertel. Wir haben da einen 14-Punkte-Rückstand aufgerissen. Am Ende war der Rückstand dann zu groß“, ergänzt Eisenstadt-Trainer Felix Jambor.

ORF

Bereits am Montag folgt nun das dritte und entscheidende Aufeinandertreffen um den Einzug ins Semifinale. „Mattersburg ist der Favorit, die wollen den Titel gewinnen. Der Druck ist immer noch bei ihnen“, so Felix Hambor. „Play-Off-Spiele sind 90 Prozent Kopfsache und zehn Prozent physisch. Aber vielleicht haben wir Vorteil durch unsere Erfahrung. Wir haben genug Entscheidungsspiele gespielt in den letzten acht Jahren“, so Hallett. Das Entscheidungsspiel steigt um 17.00 Uhr in Mattersburg. Der Sieger trifft im Halbfinale auf Fürstenfeld.

Gunners vor Einzug ins Semifinale

Eine Etage höher – in der Superliga – stehen die Oberwart Gunners vor dem Einzug ins Semifinale. Die Oberwarter setzten sich am Samstag in St. Pölten mit 86:82 durch und führen in der Serie mit 2:0. Für den Aufstieg ins Halbfinale sind in der Superliga drei Siege notwendig.