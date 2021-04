Oster-Lockdown: Burgenländer diszipliniert

Beim ORF-Burgenland-Lokalaugenschein im Zentrum von Oberwart waren am Nachmittag zwar Autos, aber kaum Fußgänger unterwegs. Die Menschen scheinen die Ausgangsbeschränkungen weitgehend einzuhalten, heißt es von Seiten der Landespolizeidirektion. „Die Leute halten sich daran, wir merken es. Die Leute haben auch Verständnis für unsere Kontrollen. Wir merken kein Murren, sondern eigentlich wird das von den Leuten begrüßt“, so Andreas Stipsits, Leiter der Verkehrsabteilung der Landespolizeidirektion.

Umfrage in Oberwart zum zweiten Oster-Lockdown

Relativ wenig los ist Auch beim Testzentrum in der Messehalle war vergleichsweise wenig los. Die Betriebszeiten sind am Osterwochenende eingeschränkt. Die Testtermine waren schon vor Tagen ausgebucht.

ORF

Verstärkte Kontrollen im Verkehr

Wer mit dem Auto unterwegs ist, muss am Wochenende jedenfalls mit verstärkten Verkehtskontrollen rechnen. „Wenn es zu Verkehrsunfällen kommt, kann das zu Problemen in den Krankenhäusern führen unter Umständen. Daher unsere Präsenz und unsere Kontrollen. Wir wollen die Autofahrerinnen und Autofahrer darauf aufmerksam machen, dass man sich rücksichtsvoll und tolerant im Straßenverkehr verhält. Es geht darum, dass man wirklich die Coronamaßnahmen einhält und nur dann das Haus verlässt, wenn es wirklich notwendig ist“, so Stipsits von der Landespolizei.