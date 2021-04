105 Neuinfektionen und vier Todesfälle

81 Erkrankte wurden in burgenländischen Spitälern behandelt, 20 davon intensivmedizinisch. 37.610 Personen wurden geimpft, 16.268 davon erhielten bereits die zweite Dosis. Im Zusammenhang mit Covid-19 sind neben der 30 Jahre alten Frau je ein 58-Jähriger aus dem Bezirk Oberpullendorf und dem Bezirk Mattersburg sowie eine 78-Jährige aus dem Bezirk Neusiedl am See gestorben. Die Gesamtzahl der Todesfälle kletterte auf 287. Insgesamt 3.086 Menschen befanden sich in behördlich angeordneter, häuslicher Quarantäne.

Die Sieben-Tages-Inzidenz ist im Bezirk Oberwart laut dem Koordinationsstab Coronavirus auf 378 gestiegen. Im Bezirk Neusiedl am See betrug sie 233, im Bezirk Oberpullendorf 227, im Bezirk Güssing 196, im Bezirk Jennersdorf 188 und im Bezirk Mattersburg 178. In der Landeshauptstadt Eisenstadt lag der Wert bei 174, in der Freistadt Rust bei 152 und im Bezirk Eisenstadt-Umgebung bei 150.