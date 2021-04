Herausforderndes Jahr für Gurkenproduzent

Die „Südobst Obst- und Gemüseveredelungs GmbH“ mit Sitz in Stegersbach veredelt im Glas Gemüse von ausgewählten regionalen Landwirten. Ein Relaunch soll nun die Regionalität stärker hervorheben. Auf den Etiketten werden die Arbeitsschritte eines Landwirtes dargestellt, und bei den Bio-Produkten werden die Produzenten vorgestellt.

Landwirten ein Gesicht geben

„Wir haben gesehen, dass der Konsument sehen möchte, wer hinter den Produkten steht und wo etwas herkommt. Wir haben sehr gute Landwirte in der Region, und wir wollen dieser neuen Generation an Landwirten ein Gesicht geben“, so Geschäftsführer Jürgen Hagenauer.

Als wichtiger Arbeitgeber im Südburgenland hat Gurkenprinz die Herausforderungen des letzten Jahres mit strengen Hygienevorschriften und Tests laut Geschäftsführer Hagenauer gut meistern können. „Wir haben natürlich Einbußen in der Gastronomie, aber das haben wir durch den Lebensmitteleinzelhandel sehr gut wettmachen können“, so Hagenauer.

Bioprodukte werden beliebter

Bei Gurkenprinz arbeiten saisonal bedingt im Schnitt 35 Personen. Die Zulieferbetriebe kommen hauptsächlich aus dem Seewinkel, aber auch aus dem Südburgenland, der Steiermark und Niederösterreich. Derzeit machen die Bioprodukte ein Viertel der Produktion aus – Tendenz steigend.