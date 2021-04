Koch: „Zukunftsängste ein Problem“

Als Ersatz werden zum Beispiel Messen im Internet übertragen. Das große Problem seien die Zukunftsängste, die viele Menschen hätten, so Koch.

„Ich denke an die, die Angst vor Arbeitslosigkeit haben, wo viele Betriebe zusperren müssen. Wir können nur sagen – auf der einen Seite, die Gemeinschaft wird versuchen müssen, diese alle zu tragen und das – was wir gerade als Kirche zu Ostern am Karfreitag zu Ostern feiern – dass wir, in allen Tiefen des Lebens, durch unseren Glauben getragen werden. Das kann ich nur sagen: Halten wir gemeinsam das aufrecht, glauben wir und tragen wir uns auch durch wirtschaftlich und mental schwierige Zeiten“, so Superintendent Koch.