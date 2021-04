114 Neuinfektionen und zwei Todesfälle

Die Zahl der aktiv infizierten Personen blieb im Burgenland am Freitag mit mehr als 1.400 Menschen weiterhin hoch. Von Donnerstag auf Freitag gab es 114 neue Coronavirusfälle und zwei weitere Todesfälle. Ein 85-jähriger Mann aus dem Bezirk Neusiedl am See und ein 40-Jähriger aus dem Bezirk Mattersburg sind im Zusammenhang mit Covid-19 gestorben. Die Zahl der Todesfälle betrug damit insgesamt 281. 77 Erkrankte werden derzeit in burgenländischen Spitälern behandelt, 18 davon intensivmedizinisch, teilte der Koordinationsstab Coronavirus mit.

Sieben-Tages-Inzidenzen bleiben weiter hoch

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Bezirk Oberwart ist von Donnerstag mit 333 nun auf 357 gestiegen, im Bezirk Mattersburg betrug sie 255, im Bezirk Oberpullendorf 249 und im Bezirk Neusiedl am See 213. Im Bezirk Jennersdorf lag der Wert bei 211, im Bezirk Güssing bei 188, in Eisenstadt Umgebung bei 177 und in der Landeshauptstadt bei 154. In der Freistadt Rust stieg die Inzidenz auf 152. 37.316 Personen wurden geimpft, 16.241 davon erhielten bereits die zweite Dosis. Mehr als 133.400 Burgenländerinnen und Burgenländer haben sich für eine Schutzimpfung vormerken lassen.