Mordfall Mörbisch: 28-Jähriger angeklagt

Die Staatsanwaltschaft hat die Anklage beim Landesgericht Eisenstadt eingebracht – die Anklage laute auf Mord und Raub. Ein Einspruch des Beschuldigten, der sich seit der Festnahme in U-Haft befindet, ist noch möglich. Laut Staatsanwaltschaft bekennt sich der 28-Jährige nicht schuldig. Der Mann habe sich bisher noch nicht geständig gezeigt. Die Anklage sei derzeit noch nicht rechtswirksam, hieß es am Freitag.

Fall sorgte im August für Aufsehen

Der 22-jährige Burgenländer war im August 2020 in Mörbisch (Bezirk Eisenstadt Umgebung) in der Nähe der Kläranlage tot gefunden worden – mehr dazu in 22-Jähriger in Mörbisch tot aufgefunden. Wenige Tage später wurde der verdächtige Niederösterreicher, ein Bekannter des Opfers, von der Polizei festgenommen – merh dazu in Leichenfund Mörbisch: 28-Jähriger festgenommen. Bei der Obduktion wurde Tod durch Ertrinken festgestellt, der Mann soll unter Wasser gehalten worden sein. Auch habe er Schläge und Tritte gegen den Kopf bekommen.