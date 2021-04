Weltler: Schutz schon nach erster Impfdosis

Prinzipiell habe man schon mit einer ersten Impfdosis einen hohen Schutz, vor allem gegen einen schweren Verlauf einer CoV-Infektion, betonte Weltler am Donnerstagabend im „Burgenland heute“-Gespräch. Die Schutzwirkung trete ungefähr 14 Tage nach der Impfung ein. Wenn im Burgenland in den Impfzentren oder Impfpraxen übrigblieben, gebe es eine ganz klare Vorgehensweise, so Weltler: Man berufe Menschen, die auf der Warteliste stünden, ein. Die Wartelisten würden über das Anmeldesystem erstellt, das sich nach den Priorisierungslisten des Bundes richte.

„Burgenland heute“-Interview mit Impfberater Herbert Weltler

Bisher 70 Prozent mit Biontech/Pfizer geimpft

70 Prozent der bisher verimpften Dosen im Burgenland entfallen auf den Impfstoff von Biontech/Pfizer, 23 Prozent auf AstraZeneca und sieben Prozent auf Moderna. Vor allem der Impfstoff von AstraZeneca macht immer wieder Schlagzeilen. Er wird zum Beispiel derzeit in Deutschland nicht mehr bei Personen unter 60 Jahren verwendet. In Österreich wird weiter damit geimpft.

ORF

Weltler: AstraZeneca „ausgezeichneter Impfstoff“

AstraZeneca sei ein ausgezeichneter Impfstoff, sagte Weltler. Die Europäische Arzneimittelbehörde habe ihn nach wie vor zugelassen und erst am Mittwoch wieder ein Statement veröffentlicht, dass es keine Bedenken gebe. Angesprochen auf die Thrombosegefahr meinte Weltler, es seien 20 Millionen Menschen geimpft und insgesamt habe es 20 schwere Fälle in der ganzen Europäischen Union gegeben. Das bewege sich alles in den ganz normalen statistischen Mitteln. Thrombotische Ereignisse seien ausgesprochen häufige Ereignisse, die auch ohne eine Impfung stattfänden, so Weltler.

4.700 weitere Dosen am Mittwoch

Über Ostern soll Freitag, Samstag und Dienstag nach Ostern mit verstärkter Kapazität geimpft werden. Mehr als 5.200 Menschen sind an der Reihe: Hochrisikopatienten sowie 65- bis 80-Jährige ohne Risikofaktor. Zum Einsatz kommen die Impfstoffe von Biontech/Pfizer, Astra Zeneca und Moderna. Die nächste Impfstofflieferung mit ungefähr 4.700 Dosen wird für kommenden Mittwoch erwartet.