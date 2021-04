Bisher wärmster Tag mit 26,9 Grad Celsius

Nur einen Hauch kühler war es mit 26,4 Grad in Bad Gleichenberg und Fürstenfeld (Steiermark), gefolgt von 26,3 Grad in Seibersdorf und Hohenau/March (Niederösterreich). Damit kamen die Temperaturen sehr nahe an die höchsten jemals in der ersten Aprilhälfte in Österreich gemessenen Werte heran. Die Rekorde liegen in Wien, Vorarlberg und Salzburg bei 27 Grad, im Burgenland, in der Steiermark und in Oberösterreich bei 28, in Tirol bei 29 und in Niederösterreich und Kärnten bei 30 Grad.

Der Höchstwert für den gesamten April liegt bei 32,0 Grad, gemessen am 28. April 2012 in Waidhofen/Ybbs. Wie schon am Mittwoch wurde auch am Donnerstag an rund 200 der 280 ZAMG-Wetterstationen mehr als 20 Grad gemessen.