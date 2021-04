SOS-Kinderdorf: Klimaschutz im Fokus

In keinem anderen SOS-Kinderdorf in Österreich gibt es mehr Tiere als in Pinkafeld. Insgesamt 30 Tiere, darunter Hühner oder auch Ziegen und Schafe, werden von den Kindern gepflegt und gehegt. „Wir haben schon zwei Jugendliche gehabt, die haben mit den Ziegen, ähnlich wie bei Hunden, Kunststücke einstudiert“, so Sozialpädagoge Florian Kager. Die tiergestützte Therapie passiere da so nebenbei und gleich im Alltag, so Kager.

Zeliska: Kaufen bewusst regional ein

Was die Kinder und Jugendlichen in den SOS-Kinderdörfern derzeit am meisten beschäftigt, ist nicht etwa die Coronavirus-Pandemie, sondern der Umweltschutz, wie Umfrage unter 400 Kindern ergeben hat. „Wir machen das ganz bewusst, dass wir uns Gemüse liefern lassen von unseren Franziskanern. Das ist eine Gruppe in Pinkafeld, die auch selber Brot macht und Gemüse liefert – und die kommen am Freitag immer mit einem Elektroauto. Oder wir lassen uns Bio-Fleisch aus der Gegend liefern“, sagte Marek Zeliska, der Leiter von SOS-Kinderdorf Burgenland.

Das seien Sachen, die für die Kinder selbstverständlich geworden sind und das sei auch gut so, denn sie würden dadurch vielleicht auch in Zukunft so weiter leben, so Zeliska. Die Eier aus dem hauseigenen Hühnerstall schmecken nicht nur hervorragend, sondern machen sich derzeit auch als Osterdekoration gut.

80 Kinder und Jugendliche in Pinkafeld

Im SOS-Kinderdorf Pinkafeld leben 80 Kinder und Jugendliche in größeren Familienverbänden. Jeder hat seinen Rückzugsort, es ist aber auch immer jemand da. „Ich lebe jetzt seit siebeneinhalb Jahren im gleichen Haus. Die zwei Kinder, mit denen ich am längsten hier gewohnt habe, sind dieses Jahr zu Weihnachten ausgezogen – und dann haben wir wieder zwei kleinere Kinder bekommen“, so die 13-jährige Angelina. Burgenlandweit werden 250 Kinder betreut – nicht nur in Kinderdörfern, sondern auch zu Hause. Mobile Teams helfen Familien in Krisensituationen in der vertrauten Umgebung daheim.