Betriebe suchen Lehrlinge

Quer durch alle Branchen und in allen Regionen des Landes werden Lehrlinge gesucht. Aktuell gebe es im Burgenland an die 130 offene Lehrlingsstellen, sagte Sabine Lehner, die in der Wirtschaftskammer für den Schwerpunkt Bildung und Lehre zuständig ist: „Es ist so, dass unsere Betriebe sehr dringend Lehrlinge suchen.“ Selbst im Tourismus werde jetzt schon für die Zukunft gesucht. Beim WK-Lehrlingscasting Jänner/Februar seien knapp 150 Betriebe dabei gewesen und hätten mehr als 200 Lehrstellen angeboten.

ORF

Weniger Schulabbrecher wegen Krisen-Regelung

Immer weniger junge Menschen interessieren sich aber für einen Lehrberuf. Die Coronavirus-Krise habe die Situation noch verschärft, bedauerte Lehner. Man habe Rückgänge über zehn Prozent im ersten Lehrjahr und sehe, dass einige Jugendliche im Schulsystem blieben. Denn aufgrund der Aufstiegsregeln, die wegen der Krise gelten, habe man doch wesentlich weniger Schulabbrecher und natürlich gingen die den Betrieben ab.

ORF

Aktuell 2.500 Lehrlinge im Burgenland

Elektrikermeister Sigibert Waha aus Sankt Margarethen bildet jetzt wieder verstärkt Lehrlinge aus – vor allem, um dem Facharbeitermangel im eigenen Betrieb entgegenzuwirken. Der Vorteil sei, dass die Lehrlinge dann die Kunden kennen würden und umgekehrt. Aktuell werden im Burgenland rund 2.500 Lehrlinge ausgebildet, rund 500 davon überbetrieblich also in Lehrwerkstätten oder in Schulungszentren.