Lockdown: Polizei verstärkt Präsenz

Die Polizei wird ihre Präsenz im Burgenland in den nächsten Tagen erhöhen – es werden vermehrt Streifen unterwegs sein. Zusätzlich dazu werde es auch einzelne Schwerpunktaktionen geben, sagte Polizeisprecher Helmut Marban. Man müsse im gesamten Verkehrsnetz des Burgenlandes mit Kontrollen rechnen. Man habe jetzt das Osterwochenende vor sich, wo man den Osterverkehr grundsätzlich verstärkt überwache, so Marban.

Ausgangsbeschränkungen gelten wieder 24 Stunden

Überprüft wird, ob die Ausgangsbeschränkungen auch eingehalten werden. Wer sich draußen bewege, müsse in den kommenden Tagen jedenfalls mit Kontrollen rechnen. Es sei so, dass der Lockdown zum Hintergrund habe, dass man seine Wohnung oder sein Haus 24 Stunden nicht verlassen dürfe, außer aus den bekannten Ausnahmegründen. Die müsse man allerdings dem einschreitenden Polizisten bei einer Kontrolle dann auch glaubhaft machen können, so Marban.

ORF.at/Zita Klimek

Ausflüge in die Steiermark nicht erlaubt

Die Ausgangsbeschränkungen von 0.00 Uhr bis 24.00 Uhr gelten vorerst bis zum 11. April im Burgenland, Niederösterreich und Wien. In der Steiermark gilt das nicht – dort sind der Handel und körpernahe Dienstleistungen weiter geöffnet. Zu einem Betrieb, etwa zum Frisör, in die Steiermark zu fahren sei definitiv nicht erlaubt. Im Burgenland seien diese Betriebe geschlossen – und das ergebe sich ja aus der Logik einer Ausgangssperre heraus, dass man diese Dienstleistungen dann auch im Nachbarbundesland nicht in Anspruch nehmen könne, sagte Marban.

Kontrollen auch in übrigen Bundesländern möglich

Kontrollen wird es aber auch in der Steiermark und den übrigen Bundesländern geben. Es werde keine Checkpoints zu anderen Bundesländern geben. Man müsse aber, wenn man als Burgenländer in einem anderen Bundesland sei, wo der harte Lockdown nicht gelte, auch dort mit Kontrollen rechnen und dann sein Verweilen in diesem Bereich den Kollegen auch glaubhaft machen, sagte der Polizeisprecher.