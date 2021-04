Im Burgenland sind am Donnerstag 102 Neuinfektionen und zwei Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 zu verzeichnen worden. 82 Erkrankte werden derzeit in den burgenländischen Spitälern behandelt, 17 davon intensivmedizinisch. 36.873 Personen erhielten die Corona-Schutzimpfung, 15.662 davon bereits die zweite Dosis.

Mehr als 3.100 Menschen in Quarantäne

Eine 71-jährige Frau aus dem Bezirk Eisenstadt und ein 86-jähriger Mann aus dem Bezirk Oberpullendorf sind im Zusammenhang mit Covid-19 gestorben. Die Gesamtzahl der bestätigen Corona-Fälle im Burgenland beträgt 16.041. In häuslicher Quarantäne befanden sich am Donnerstag landesweit 3.106 Personen.

7-Tages-Inzidenzen bleiben weiter hoch

Die Sieben-Tage-Inzidenzen betragen laut Angaben des Koordinationsstabs im Bezirk Oberwart 333, im Bezirk Mattersburg 280, im Bezirk Oberpullendorf 224 und im Bezirk Neusiedl am See 212. Im Bezirk Güssing belief sich der Wert auf 192, in Eisenstadt-Umgebung auf 180 und im Bezirk Jennersdorf auf 165. Die Landeshauptstadt kam auf eine Inzidenz von 147 und die Freistadt Rust weiterhin auf 51.