Uber-Fahrer als Schlepper eingesetzt

Bundesheersoldaten hielten den Lenker kurz nach Mitternacht in Mannersdorf an der Rabnitz (Bezirk Oberpullendorf) an. Er gab an, dass er eine Person für den Fuhrlohn von 200 Euro abholen und nach Wien bringen sollte. An der vereinbarten Adresse stiegen dann drei Männer und drei Frauen aus Syrien in den Wagen – es handelte sich laut Polizei um einen Sieben-Sitzer. Die Flüchtlinge suchten um Asyl an.

An der Grenze im Burgenland ist es zuletzt immer wieder zu derartigen Vorfällen gekommen. Die Polizei warnte vor solchen Fahrtaufträgen.