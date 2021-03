Infos über neue Homeoffice-Regelungen

„Sicher im Homeoffice“ ist der Titel der gemeinsamen Kampagne von AK und Arbeitsinspektorat. Die neuen gesetzlichen Regelungen böten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern nun auch rechtliche Sicherheit in Sachen Homeoffice, sagte AK-Präsident Gerhard Michalitsch. So bleibt das Homeoffice auch künftig freiwillig und bedarf einer schriftlichen Vereinbarung. Die Unfallversicherung gilt im Homeoffice ebenso wie die Regelungen des Arbeitszeit- und Ruhegesetzes.

Ein Kostenersatz des Arbeitgebers für die Arbeitnehmer sei bis zu 300 Euro im Jahr steuerfrei, so Michalitsch. Anschaffungen, die der Arbeitnehmer oder die Arbeitnehmerin für Homeoffice tätige, könnten ebenfalls in der Höhe von zusätzlich 300 Euro als Werbungskosten geltend gemacht werden.

ORF

Neue Themenseite auf AK-Homepage

Über all das will die Arbeiterkammer ab Donnerstag umfassend informieren – und zwar mittels Beratungen, Broschüren und Internet. „Auf der Arbeiterkammer-Webseite wird es eine neue Themenseite geben, wo es die Informationen zu Steuertipps über ergonomisches Arbeiten bis hin zu Rechtsberatung geben wird“, kündigte Michalitsch an.

Arbeitsinspektorat informiert in Webinare

Das Arbeitsinspektorat setzt auf drei Webinare, also Videoberatungen via Internet, sagte Arbeitsinspektor Günter Schinkovits. Das erste Webinar findet am 29. April statt. Man werde dabei die Zielgruppe Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und Betriebsräte und Betriebsrätinnen des Burgenlandes zielgerichtet ansprechen und dort das Thema Ergonomie behandeln. Der Fokus der anderen beiden Webinare wird im rechtlichen und psychischen Bereich liegen.

Arbeitsplatzüberprüfung via WhatsApp

In Sachen Ergonomie im Homeoffice gibt es ein weiteres Angebot, so Schinkovits: „Wir werden WhatsApp-Angebote machen. Das heißt, der Arbeitnehmer kann uns über seine Handykamera den Arbeitsplatz zeigen und wir werden ihm beispielsweise sagen: Hier musst du aufpassen – der Sessel ist nicht in Ordnung, die Höhe passt nicht“. Das Beratungsangebot richtet sich an bis zu 30.000 Personen im Burgenland, die laut einer Studie von zu Hause aus arbeiten können.