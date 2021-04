Bachs „Chaconne“ auf der Ukulele

Bach auf Ukulele? – das geht tatsächlich! Die „Chaconne in d-Moll“ von Johann Sebastian Bach aus dem Jahr 1720 wurde bereits in unzähligen Bearbeitungen interpretiert – nun zum ersten Mal auf der Ukulele. Gerne wird das Mini-Instrument Ukulele unterschätzt. „Das war aber auch mein erster Gedanke, eben gerade, weil es niemand ernst nimmt und ich selber darüber gelacht habe, eines der bedeutendsten Werke – also wirklich große klassische Literatur – zu spielen“, so Gitarristin Martina Schäffer.

Wenn Griffe erst nach Monaten klingen

Die „Chaconne“ ist ein Meisterwerk – mit schnellen Phrasierungen und großer Dynamik. Es hat viel Ausdauer gebraucht, das Original auf der Ukulele umzusetzen. „Es geht. Es sind wohl zwei, drei Griffe dabei, wo ich gedacht habe, dass es vielleicht unmöglich ist die zu spielen – wegen der hohen Spannweite. Da hat man das Gefühl, dass es einem die Hand zerreißt. Daher konnte ich es auch nicht richtig üben, weil ich mir gedacht habe, dass das viel zu gefährlich ist. Ich kann es nur jeden Tag einfach einmal probieren. Nach eineinhalb Jahren haben diese Griffe zum ersten Mal geklungen“, so Schäffer.

Kultur nach Hause ins Wohnzimmer

Die Uraufführung aus dem Lisztzentrum Raiding wird als Video auf der Favebookseite des Lisztzentrums gestreamt. „Es freut mich, dass wir in diesen Zeiten von Corona und Lockdown, unseren heimischen Künstlern eine Plattform geben können und den Zuschauern und Kunstinteressierten diese ins Wohnzimmer liefern können“, sagte Barbara Weißeisen-Halwax, Geschäftsführerin Kulturbetriebe Burgenland.

Am Gründonnerstag ist es um 19.30 Uhr so weit. Die weltberühmte „Chaconne“ passt besonders gut zur Osterzeit – sie ist ein Totentanz. „Bach hat dieses Werk geschrieben, als er nach einer zweimonatige Dienstreise nach Hause gekommen ist und seine Frau in der Zwischenzeit gestorben ist. Er hat sie ihr gewidmet und hat im Eindruck des Todes dieses Werk für sie geschrieben“, so Thomas Mersich, kaufmännischer Leiter der Kulturzentren. Tragik und tiefe Emotionen sind in dem Werk angelegt – Bach zeigt aber auch einen Weg aus der Verzweiflung. „Er findet eine Lösung in der Spiritualität – in der Verbindung nach oben“, sagte Schäffer.