Coronavirus

Mehr als 5.200 Impfungen über Ostern

Ein teilweiser Impfstopp in den Bundesländern über Ostern sorgte am Dienstag für Aufregung, im Burgenland wird hingegen teilweise weiter geimpft: Am Ostersonntag und Ostermontag finden keine Impfungen statt, dafür aber Freitag, Samstag und Dienstag verstärkt. Verzögerungen gebe es dadurch nicht.