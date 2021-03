Gastro-Betriebe dürfen Take-Away anbieten

Die Aufregung war am Montag besonders groß, als in diversen Medien gerüchteweise von der Komplettschließung der Gastronomie die Rede war. Betroffen wären all jene Wirte gewesen, die Essen zum Abholen, also Take-Away, anbieten. Dementsprechend heiß seien die Telefone gelaufen, sagte Matthias Mirth – der zuständige Fachgruppenobmann in der Wirtschaftskammer Burgenland.

Unberechtigte Verunsicherung in der Bevölkerung

Die Verunsicherung sei nicht nur in der Gastro-Branche, sondern auch bei der Bevölkerung sehr groß gewesen, so Mirth. „Ich habe in meinem Freundeskreis im Dorf geschaut. Da hat mir um sechs Uhr in der Früh schon der erste Gast geschrieben, ob er jetzt zu Ostern nichts zu essen bekommt. Das wäre ganz schlimm gewesen. Man sieht ja die Gastronomie auch als ganz wichtigen Nahversorger und einen Kommunikator im Dorf. Da muss man auch den Stammgästen in dieser schwierigen Zeit auch danke sagen, dass sie uns so gut unterstützen. Das wäre ein riesen Schaden gewesen“, so Mirth.

Tatsache ist, dass alles so bleibe wie es derzeit sei, sagte Mirth, der selbst ein Gasthaus in Eltendorf (Bezirk Jennersdorf) betreibt. Die Regelung sehe nun so aus, dass es weiter so funktioniere, wie bis dato. Das sei auch klar geregelt. Die Gäste könnten ganz normal bei den Betrieben bestellen und abholen. Es gebe die gleichen Regeln wie vorher. Die Gäste könnten die Betriebe auch betreten und ihre Bestellungen vor Ort abholen, so Mirth.

Wichtiges Wochenende für Abhol- und Lieferservice

Ein Aus des Zustell- und Abholservice wäre für viele Wirte gerade jetzt vor dem Osterwochenende fatal gewesen, so Mirth. Für jene, die Take-Away und Abhol- und Lieferservice anbieten würden, sei dieses Wochenende sehr wichtig. Mit den Einschränkungen und dem totalen Stillstand zu Hause hoffe man nun vermehrt auf die vorbereiteten kleinen Zweier-Packungen für zu Hause. „Ich hoffe, dass das trotzdem gut funktioniert“, so Mirth.