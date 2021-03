Sagartz fordert mehr Einsatz in Krebs-Nachsorge

Teil des EU-Sonderausschusses ist auch der Europa-Abgeordnete und designierte ÖVP-Landesparteiobmann Christian Sagartz. Er sei über den Rückgang der Krebs-Untersuchung besorgt. Es sei wichtig, einen Fokus auf die Krebs-Nachsorgeuntersuchungen zu legen.

„Hier braucht es viel mehr Angebote in der Nachsorge: Hier genügt es nicht, das Ehrenamtlichen in Selbsthilfegruppen oder der burgenländischen Krebshilfe zu überlassen. Hier braucht es auch finanzielle Mittel, hier braucht es Pilotprojekte“, so Sagartz. Die Europäische Union habe sich zum Ziel gesetzt, bis zum Jahr 2030 den Krebs „auszurotten“, so Sagartz. Passieren soll das auf Basis eines Vier-Stufen-Modells.