95 neue Covid-Fälle und ein Todesfall

Die Zahl der derzeit aktiv infizierten Personen ist im Burgenland von Montag auf Dienstag mit mehr als 1.400 weiterhin hoch geblieben. Mehr als 3.050 Burgenländerinnen und Burgenländer befanden sich in behördlich angeordneter Quarantäne. Der Coronavirus-Koordinationsstab des Landes meldete 95 neue Coronavirus-Infektionen. Auch ein weiterer Todesfall ist zu beklagen. Ein 83-jähriger Mann aus dem Bezirk Neusiedl am See ist im Zusammenhang mit Covid-19 verstorben.

Lage auf CoV-Stationen bleibt angespannt

Die Lage auf den burgenländische Covid-Intensivstationen bleibt weiter angespannt – mehr dazu in CoV-Intensivkapazitäten am Limit. Am Dienstagvormittag befanden sich 91 Covid-Patienten in isolierter Behandlung, 21 davon mussten intensivmedizinisch versorgt werden. Die Intensivbettenkapazitäten sollen derzeit landesweit auf insgesamt 35 Plätze aufgestockt werden.

Bis Dienstagvormittag wurden knapp 36.500 Menschen im Burgenland geimpft – davon haben 14.515 Personen auch die zweite Impfdosis erhalten. Im elektronischen Vormerksystem für die Coronavirus-Schutzimpfung sind bisher knapp 132.000 Anmeldungen eingegangen.