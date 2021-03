Impfung auch nach CoV-Infektion empfohlen

Die CoV-Mutationen bereiten Sorgen. Noch ist wissenschaftlich nicht gänzlich geklärt, ob es durch Mutationen zu einer neuerlichen Infektion kommen kann und wie sich diese dann auswirkt. Auf jeden Fall wird allen, die bereits eine SARS-CoV-2-Infektion hinter sich haben, die Schutzimpfung empfohlen – allerdings erst sechs bis acht Monate nach der Erkrankung. Dann wird laut momentanem Kenntnisstand nur eine Impfdosis verabreicht. Dieser Empfehlung des nationalen Impfgremiums folgt auch das Land Burgenland.

ORF

Vergleichbarer Schutz nach einer Dosis

Studien mit Personen, die eine Infektion durchgemacht haben, zeigen, dass diese bereits mit nur einer Dosis einen vergleichbaren Schutz erlangen wie nichtinfizierte, geimpfte Personen nach dem regulären Impfschema. Kommt es zwischen der ersten und der zweiten Dosis zu einer SARS-CoV-2-Infektion, so soll die zweite Dosis nach derzeitigem Wissensstand für sechs bis acht Monate aufgeschoben werden.

Wenn zur Impfung vorgemerkte Personen, die erst kurz davor eine SARS-CoV-2-Infektion durchlaufen haben, eine Impfeinladung erhalten, können sie ihren Termin bis zur dritten Einladung verfallen lassen. Um ganz sicherzugehen, dass man in sechs bis acht Monaten auch wirklich seinen Impftermin erhält, schreibt man am besten eine E-Mail an coronaimpfung@bgld.gv.at und gibt die bereits überstandene Infektion an. Dies wird dann in der Planung der Impftermine berücksichtigt.