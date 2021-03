Vier Todesfälle und 25 Menschen auf Intensivstationen

Das Burgenland hat erneut Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 zu beklagen: Eine 87-jährige Frau, ein 87-jähriger Mann und eine 88-jährige Frau – alle aus dem Bezirk Oberwart – sowie ein 81-jähriger Mann aus dem Bezirk Oberpullendorf sind im Zusammenhang mit einer Coronavirus-Infektion verstorben.

25 Menschen auf Intensivstationen

In den burgenländischen Krankenhäusern werden derzeit 96 an Covid-19 erkrankte Personen isoliert behandelt, davon sind 25 in intensivmedizinischer Behandlung. Damit wurde der Höchststand von November 2020, als sich 23 Personen auf Intensivstationen befanden, überschritten. Verfügbar sind laut dem Koordinationsstab Coronavirus aktuell 27 Intensivbetten. An einer weiteren Aufstockung der Kapazitäten werde gearbeitet, hieß es am Sonntag gegenüber der APA. 2.956 Menschen befinden sich in behördlich angeordneter, häuslicher Quarantäne.

Weiterhin hohe Inzidenzen: Oberwart mit 404

Laut dem AGES Dashboard hat der Bezirk Oberwart am Sonntag eine Sieben-Tage-Inzidenz von 404, der Bezirk liegt damit oberhalb der kritischen 400er Grenze. Mattersburg liegt derzeit bei 387 und der Bezirk Eisenstadt-Umgebung bei rund 345.

12.302 Menschen vollimmunisiert

Die Covid-19-Schutzimpfung erhielten laut dem Koordinationsstab Coronavirus bisher 33.820 Personen, 12.302 davon bekamen bereits die zweite Impfdosis. Insgesamt wurden also 46.122 Impfdosen verimpft. 130.606 Personen haben sich bis dato über das elektronische Vormerksystem für eine Impfung angemeldet.